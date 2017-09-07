Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе в Америке

Вспышка на Солнце, самая мощная за последние 12 лет, которая произошла 6 сентября, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Мощность вспышки оценивается как близкую к максимально возможной. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш.

"Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной - X9,3 (буква означает класс "экстремально больших вспышек", а цифра - силу вспышки ). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке", - сказал он.

Эксперт также спрогнозировал утром 7 сентября начало магнитной бури, что влечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.