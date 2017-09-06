То, что происходит в Европе, ни что иное как суд над Азербайджаном: Шаварш Кочарян

Скандал, развернувшийся в ПАСЕ вокруг делегации Азербайджана, возбужденное уголовное дело, а также то, что ряд европейских депутатов был в интересах Азербайджана подкуплен, является пощечиной Европе. Как сообщает «Арменпресс», об этом 6 сентября журналистам заявил замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

Касаясь опубликованной на днях в британской прессе скандальной информации о том, что алиевским кланом для подкупа депутатов различных стран был открыт счет в 3 млрд долларов, Кочарян подчеркнул, что не случайно, что в ответ Азербайджана в этом контексте один – якобы, все подстроили армяне, во всем виноваты армяне.

“Говорят, что семья Алиева к этому непричастна, однако сам факт не опровергают. Это их официальный ответ. То есть, получается, что в этой стране, где все контролируется, без их ведома выведено 3 миллиарда”, - добавил замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

“На самом деле, это ни что иное, как суд над Азербайджаном – в переносном, а не в юридическом смысле. То, что сейчас происходит по всей Европе, говорит о том, что чаша терпения людей переполнилась. Люди слабы, даже европейские депутаты, не могут противостоять искушению.если будете внимательны, то увидите, что этоте депутаты, чьи сроки полномочий уже истекают и у них нет возможности иьбраться вновь”, - заключил замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.