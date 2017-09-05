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Неучастие Армении в учениях НАТО могло быть обусловлено изменением формата сотрудничества


Возможно, Армения отказалась от участия в учениах НАТО по причине изменения формата сотрудничества, заявил на встрече с журналистами политолог Александр Маркаров, передает   «Арменпресс»

“Не было официального подтверждения. Это может объясняться тем, что учения, возможно, не соответствовали тому формату сотрудничества, который установился  у НАТО с Арменией. В прошлом  в подобных учениях Армения была прдставлена гуманитарным военным блоком, у нас была гуманитарная миссия”, – сказал он. 

По его словам, приоритетным является сотрудничество в рамках ОДКБ. “Сотрудничество с НАТО не носит такого глубокого характера. В любом случае, с разными организациями у нас разные форматы сотрудничества. Остальные версии недостаточно обоснованы. Причиной отказ был не  Азербайджан. Неучастие не стало для нас невосполнимой потерей, - добавил он.

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