Неучастие Армении в учениях НАТО могло быть обусловлено изменением формата сотрудничества

Возможно, Армения отказалась от участия в учениах НАТО по причине изменения формата сотрудничества, заявил на встрече с журналистами политолог Александр Маркаров, передает «Арменпресс».

“Не было официального подтверждения. Это может объясняться тем, что учения, возможно, не соответствовали тому формату сотрудничества, который установился у НАТО с Арменией. В прошлом в подобных учениях Армения была прдставлена гуманитарным военным блоком, у нас была гуманитарная миссия”, – сказал он.

По его словам, приоритетным является сотрудничество в рамках ОДКБ.- добавил он.