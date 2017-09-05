Суд Парижа рассмотрит дело французских журналистов, обвиняемых в названии Азербайджана диктатурой

В суде пригородного парижского района Нантер 5 сентября начинается рассмотрение дела двух французских журналистов Элиз Люсе и Лорена Ричарда, обвиняемых правительством Азербайджана в дискредитации этой страны. Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на радио “Свобода”, два года назад, когда президент Франции Франсуа Олланд посетил Азербайджан, они назвали эти страну диктаторским государством.

Средства массовой информации назвали это дело “попыткой Азербайджана ввести во Франции свою цензуру”.

В сентябре 2015 г. Элиз Люсе на телеканале France 2, говоря о визите Олланда, охарактеризовала Азербайджан как “одну из самых жестоких диктатур мира”. Второй журналист в интервью France Info также назвал Азербайджан диктатурой.

“Возбудив уголовное дело против французских журналистов, воспользовавшихся своим правом на свободу слова, правительство Азербайджана демонстрирует полное отсутствие терпимости к критике. Мы не должны позволить Бку экспортировать свою цензуру ви Францию”, - заявил генеральный секретатрь организации “Репортеры без границ” Кристоф Делуа.

Напомним, что в индексе свободы печати, составленном этой организацией, Азербайджан занимает 162-ое место из 180.