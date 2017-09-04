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Артур Степанян назначен членом Совета Центрального банка Республики Армения


Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Артура Степаняна членом Совета Центрального банка Республики Армения сроком на пять лет. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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