Обнародованы новые функции iPhone 8

В новом iPhone может появится вызовы голосового ассистента Siri удержанием кнопки блокировки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом независимый разработчик Гильермо Рэмбо (Guilherme Rambo) написал в своем Twitter.

По словам программиста, о новой функции он узнал после изучения кода прошивки HomePod. Такое нововведение связано с тем, что в iPhone 8 будет отсутствовать кнопка Home, с помощью которой и осуществляется вызов Siri.

31 августа корпорация Apple начала рассылку приглашений на презентацию новинок, которая состоится 12 сентября. Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.