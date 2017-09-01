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Желаю всем нам вместе вооружаться новыми знаниями и становиться сильнее : поздравительное послание президента Армении Сержа Саргсяна


Президент Армении Серж Саргсян поздравил всех с Днем знаний. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В  поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна сказано:

«Уважаемые учителя, преподаватели и родители, 

Дорогие ученики и студенты,

Поздравляю вас с Днем знаний!
1 Сентября дается старт учебному году, и с этого момента вся наша страна начинает жить по новому, особому режиму и с особым темпом. Этот день особенно исключителен для тех, кто делает первые шаги к школе и открытию нового и чудесного мира знаний. 

Осознание важности знаний сегодня, бесспорно, присутствует как в каждой семье, так и во всём обществе. Считаю важными, однако, серьёзные общественные обсуждения направленных на совершенствование образовательной системы Армении реформ и хода их реализации, поскольку времена и их требования постоянно меняются, а мы всегда должны оставаться современными.
Успехи наших учеников и студентов на международных конкурсных площадках, конечно, нас вдохновляют и свидетельствуют, что мы на правильном пути, но для нас важнее повышение общего уровня образования. Необходимы такие выпускники школ и университетов, которые будут конкурентоспособны и найдут свое место в жизни и в труде. 

Желаю всем нам вместе вооружаться новыми знаниями и становиться сильнее, поскольку "знания - сила"».

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