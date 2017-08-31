Армянские врачи из Франции провели в Шираке программу по здравоохранению

Союз Армянских врачей Франции, при поддержке банка АКБА-КРЕДИТ-АГРИКОЛЬ провел в Шираке благотворительную программу по здравоохранению «Очки для Армении». В этом году врачи из UMAF провели свою программу в 32 общинах Ширака: было обследовано около 6000 детей, у 450 из них были выявлены нарушения зрения.

Как передает «Арменпресс», руководитель группы армянских врачей из Франции в составе 9 человек Левон Артинян в своем слове сказал: «Уже 15 лет, как мы приезжаем в Армению, проводя программу «Очки для Армении». В этом году оборудование нам предоставили партнеры из Японии, очки и оправы приобретены на средства, собранные армянской общиной Франции. Самое важное, что в пооследние 2 года нам оказывают поддержку армянские компании. Очень рады, что нам помогает банк АКБА-КРЕДИТ-АГРИКОЛЬ – наш многолетний партнер. Помощь армянских компаний очень важна для нас, поскольку мы в ней нуждаемся».

В среднем, группа, возглавляемая Артиняном, предоставляет жителям Армении около 500 очков в год.