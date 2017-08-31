Утечка около 700 баррелей нефти зафиксирована в нескольких резервуарах в штате Техас, пострадавшем от крупных наводнений, вызванных циклоном "Харви". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

По его данным, в результате наводнений близ города Хоухайм (округ Де-Витт) опрокинулись два резервуара для хранения нефтепродуктов. Они принадлежат нефтегазовой компании Burlington Resources, являющейся подразделением ConocoPhillips.

В результате из одного из них вылилось 385 баррелей (более 61 тыс. литров) нефти, из второго - более 310 баррелей (около 50 тыс. литров) сырья. Пока неизвестно, удалось ли собрать вытекшую нефть.





