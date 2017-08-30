Пожар в парке Ликани ликвидирован

Пожар на территории парка Ликани в курортном городе Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), который разбит вокруг дворца Романовых, полностью потушили. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на министерство внутренних дел Грузии.

Пожарные-спасатели МВД Грузии были мобилизованы на территории парка, где горел торф, практически всю ночь.

Тем временем пожар продолжается на территории близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети). С огнем в непроходимом лесу боролись всю ночь, а с утра количество живой силы увеличили — на месте находятся более тысячи сотрудников МВД и Агентства охраняемых территорий.

На помощь в тушении пожара в Грузию прибыл самолет Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины. Многоцелевой самолет An-32P с надписью FIREKILLER ("Убийца огня" — ред.) вылетел из Одессы в Батуми в среду утром.





