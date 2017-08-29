При поступлении в школу впервые резко меняется процесс развития мозга ребенка: психолог

Первое сентября уже совсем близко, этого дня с особым трепетом ждут родители будущих первоклассников. Главное – правильное отношение учителей, родители же не должны насильно заставлять детей учиться. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал психолог Самвел Худоян.

По его словам, возраст в 6-7 лет считается в психологии критическим.«Это связано не только со школой. Если ребенок недостаточно готов в психологическом и физическом плане, он может столкнуться с довольно серьезными проблемами в период адаптации к школе. Зачастую дети, имеющие проблемы с развитием, не желают идти в школу, они по-прежнему хотят играть, ведут себя в школе капризно и так далее», - отметил Худоян.По его словам, дети, готовые к школе, не сталкиваются с такими проблемами, наоборот, они сами выражают желание идти в школу.Психолог добавил, что сегодня в Армении действует множество учебных заведений, обеспечивающих легкий переход от дошкольного к школьному образованию.«В формировании правильного отношения к школе большую роль играют родители и педагоги. Если они часто прибегают к физическому насилию и резкой критике, то прививают ребенку отрицательное отношение к учебе. Такое отношение будет преследовать детей в течение всей жизни», - отметил Худоян. Он добавил, что необходимо часто поощрять детей, даже если у ребенка не сразу все получается.«Если ребенок сделал девять из десяти возможных ошибок, похвалите его за тот пункт, который он сделал правильно, это воодушевит его. Хвалите ребенка за положительные результаты чаще, это будет мотивировать его», - отметил Худоян.Как подчеркнул психолог, в 6-7 лет у человека меняется программа развития, происходит перестройка организма, половое, гормональное созревание, что может стать причиной возникновения страхов у ребенка.«В этом возрасте часто развиваются «школьные» фобии, главной причиной которых может быть смена направления развития. В детском саду у ребенка уже сформирована его среда, в школе же ему приходиться заново бороться за свой социальный статус», - добавил психолог.По его словам, ребенку необходимо помочь правильно сформировать этот статус и самоутвердиться. Как сказал психолог Самвел Худоян, в 90-95% дети с успехом преодолевают стрессовую ситуацию.