Американский дипломат Эндрью Шоффер официально приступил к исполнению обязанностей американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хезер Нойерт.

В заявлении отмечается большой опыт работы Эндрью Шоффера в международных и европейских организациях. До нынешнего назначения Эндрью Шоффер занимал пост ВРИО представителя миссий США в международных организациях в Вене.

С августа 2015 года по январь 2017 года он был заместителем руководителя вышеуказанной миссии. С августа 2014 года по август 2015 он работал советником в МАГАТЭ. В 2011-2014 Эндрью Шоффер был вице-послом США на Кипре, работал также в посольствах США в Кувейте, Бахрейне и РФ.

В Вашингтоне он работал в отделе Ирака Госдепа, был помощником заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

«США продолжают оставаться верными процессам Минской группы ОБСЕ в деле оказания помощи сторонам для достижения мирного, длительного урегулирования в карабахском конфликте.

Как было сказано в заявлениях от 19-го июня и 6-го июля, США поддерживают справедливое урегулирование вопроса, основанное на принципах международного права, включая заключительный Хельсинкский акт, а именно, неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение. Эндрью Шоффер надеется помочь сторонам в достижении этой цели»,- сказано в заявлении.

В заявлении отмечается также, что о том, что американский дипломат Эндрью Шоффер официально приступил к исполнению обязанностей американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, сообщено правительствам Армении и Азербайджана.