Ереван и Москва – надежные союзники: Саргсян и Путин обменялись поздравительными посланиями

Президент Армении Серж Саргсян и президент РФ Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту РФ Владимиру Путину по случаю 20-летия подписания договора "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией". В послании в частности говорится:



“Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои искренние поздравления по случаю 20-летия со дня заклю-чения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Респуб-ликой Армения и Российской Федерацией.



Прошедший период убедительно свидетельствует, что Договор отвечает историческим традициям дружбы братских народов. Он служит прочной основой для последовательного наращивания армяно-российского союзни-ческого взаимодействия, которое выделяется активным диалогом на высшем уровне, эффективной внешнеполитической координацией, успешным взаимо-действием в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях. Из года в год расширяется двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в тор-гово-экономической, энергетической, транспортной, инновационной, горно-добывающей областях, реализуются перспективные инвестиционные проекты, набирают обороты межрегиональные и гуманитарные связи.



Стратегический характер двустороннего взаимодействия наших стран приумножается конструктивным партнерством на многосторонних международных и региональных площадках. Ереван и Москва являются активными участниками и надежными союзниками в решении масштабных задач по продвижению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и упрочения Организации Договора о коллективной безопасности в интересах мира, обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в зоне ответственности ОДКБ в целом.



Мы высоко ценим посреднические усилия России в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в качестве сопред-седателя Минской группы ОБСЕ.



В историю двусторонних отношений вписано много ярких страниц, и мы дорожим этим общим достоянием. Уверен, что сегодняшняя знаковая дата, и весь юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, будут ознаменованы совместными усилиями по наращиванию армяно-российского союзничества по всем направлениям в соответствии с духом и буквой Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.



От души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам братской России – благополучия и процветания”.