Президент Армении во время встречи с президентом России не обсуждал вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе

Президент Армении Серж Саргсян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопрос о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе (Арцахе). Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с участниками всеармянского молодёжного слёта «Базе» сказал президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

Президент также коснулся вопросе о неслучайном характере совпадения дат недавнего заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда и проведенных в Сочи армяно-российских переговоров на высоком уровне.

Президент Саргсян сказал, что складывается традиция встреч в свободном режиме с Владимиром Путиным несколько раз в году, и на этих встречах обсуждается многосторонняя повестка дня армяно-российских отношений. Встреча в Сочи была одной из них.

Участники молодежного слета задали вопрос президенту о том, правильны ли слухи, согласно которым вопрос о размещении миротворцев в Арцахе обсуждался во время встречи с президентом России.

«Мы не только не обсудили вопрос о размещении миротворческих сил, но и вообще не проводили обсуждений. Я лишь кратко представил текущую ситуацию на линии соприкосновения, и я представил свое видение намерений нашего соседа. Вот и все. Мы не обсуждали такой вопрос», - сказал он.

Отвечая на вопрос о связи заявления сопредседателя Ричарда Хогланда с саммитом Саргсян-Путин, президент сказал, что связь между этими двумя событиями маловероятна, тем более, что бывший сопредседатель от США после своей отставки тоже высказывал свое мнение в более свободном формате.

«Хогланд покидает свой пост, и однажды он должен был выразить свое мнение в более свободном статусе, поскольку одно дело быть нынешним сопредседателем, а другое - когда собирается уйти в отставку. Если вы помните, то тоже самое было верно в случае с предыдущим сопредседателем от США. В общем, сложилась такая традиция, поскольку в этом случае его слова не обязывают, завтра или послезавтра он не будет участвовать в переговорах, чтобы одна из сторон не процитировала его слова.

Что касается того, что было сказано Хогландом, для меня это абсолютно не ново. Но для многих, я думаю, это доказательство того, что ранее наша позиция и наши встречи были неверно истолкованы. Руководители стран-сопредседателей неоднократно говорили об этом и, в целом, эти положения были выдвинуты более 10 лет. Это всего лишь общий подход. Чтобы эти положения были реализованы, их необходимо документировать в течение нескольких дней, недель, месяцев, так как каждое слово, каждая запятая в этом документе очень важны», - сказал президент.