Борцы из состава сборной Армении Леван Берианидзе и Георгий Кетоев подвели итоги чемпионата мира

На прошедшем в Париже чемпионате мира по борьбе армянские борцы вольного стиля завоевали две бронзовые медали. Как передает «Арменпресс», медали для Армении завоевали Леван Берианидзе (125 кг) и Георгий Кетоев (97 кг). Другие представители Армении Гарик Барсегян, Володя Франгулян и Григор Григорян остались без медалей.

Леван Берианидзе и Георгий Кетоев в беседе с журналистами подвели итоги чемпионата мира.

«Рад, что сумел завоевать свою вторую медаль для Армении. Поединки были сложными. В поединке с представителем России я был психологически готов победить его. Не ожидал, что будет так легко, потому что он хороший борец. Продолжу в том же темпе до Олимпийских игр», сказал Леван Берианидзе:.

В свою очередь, Георгий Кетоев сказал: «Я завоевал свою первую медаль для Армении. Армения - моя вторая родина, я здесь чувствую себя хорошо. Рад, что на турнирах поднимаю армянский флаг.Я буду продолжать выступать в составе сборной Армении, побеждать до Олимпийских игр в Токио».