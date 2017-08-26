Борцы вольного стиля продолжают борьбу на ЧМ

Проходящий в Париже чемпионат мира по вольной борьбе подходит к концу.

Как передает Арменпресс, на второй день соревнований выступят два представителя Армении – ГригорГригорян (74 кг) в 1/16 встретится с японцемСохсукеТаката, Георгий Кетуев (97 кг) – с французом Максимом Реми Жаном.

Накануне Леван Берианидзе стал бронзовым призером ЧМ.