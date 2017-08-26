Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Борцы вольного стиля продолжают борьбу на ЧМ


Проходящий в  Париже  чемпионат мира  по вольной  борьбе подходит к  концу.

Как  передает Арменпресс, на второй день  соревнований выступят два представителя Армении – ГригорГригорян (74 кг) в 1/16 встретится с японцемСохсукеТаката,  Георгий  Кетуев (97 кг) – с французом Максимом Реми Жаном.

Накануне Леван Берианидзе стал бронзовым призером ЧМ.



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