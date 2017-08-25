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Болгарская журналистка требует расследования ООН относительно международных преступлений Алиева


Журналистка  болгарской газеты «Труд» Диляна  Гайтанджиева, которую 24 августа  уволили с работы, утверждает, что за  решением о ее увольнении стоит Азербайджан  и режим Алиева. После  публикации статьи о доставке  оружия террористам дипломатическими рейсами из Азербайджана у  нее  начались проблемы.

В  эксклюзивном интервью Арменпресс Диляна  Гайтанджиева рассказала  подробности в  связи с этим делом. В частности, 23 августа  ее  вызвали в  службу  безопасности Болгарии. 

«Мне  позвонил сотрудник службы  национальной безопасности, пригласил в  кабинет, где  меня  допрашивали относительно источников  журналистского расследования. Я рассказала, каким путем я  получила  документы, однако отказалась назвать источник», - говорит Диляна  Гайтанджиева.

Через несколько часов после  посещения СНББ ей  позвонили из газеты  «Труд».

«Мне позвонил секретарь редакции и попросил подойти к  концу рабочего дня. Когда я пришла, мне  без всяких объяснений  сказали, что я  уволена. Я  даже не смогла  встретиться с главным редактором.  

Уверена, что за всем этим стоят влиятельные люди – и не  только в Болгарии. Это не  личный вопрос, он касается Азербайджана, который использует свою государственную авиакомпанию для  поставок оружия  террористам и тем странам, которые  вовлечены в  цепь поставщиков», - сказала Гайтанджиева.

После  публикации, обличившей поставки оружия посольством Азербайджана в Болгарии террористам – через азербайджанскую государственную авиакомпанию, посольство обратилось к  властям Болгарии, попросив расследовать обстоятельства этого дела. 

«После  публикации этого материала посольство Азербайджана высказало протест, отметив, что эта  статья направлена  против  его страны.  Да, направлена. Против  его страны и против тех, кто связан с этим. Посольство  Азербайджана призвало руководство Болгарии расследовать мою деятельность, и теперь, вместо того чтобы  расследовать преступную деятельность, связанную с поставками оружия  террористам, они пытаются выяснить мой источник информации», - сказала  журналистка.

Относительно увольнения Гайтанджиева сказала, что контракт прерван без объяснений, так  что очевидно, что очевидно, что газета не  готова предстать самостоятельным СМИ и содействовать независимой  журналистике.

На вопрос о  своих планах Диляна сказала,  что собирается вернуться в Сирию и свободно продолжать свое  расследование. 

«Я получила сердитые  комментарии от нескольких возмущенных азербайджанцев, тесно связанных с властями Баку. Но никто не  сможет остановить меня, и мне  уже  нечего терять. Я буду и дальше делать то, что и раньше», - сказала Гайтанджиева.

Журналистка призывает всех сторонников установления  истины и торжества справедливости консолидироваться и бороться против  беззаконий алиевского  режима. Она  отметила  также нежелание властей  Болгарии идти против  алиевского режима. Ее не  поддерживают и ее местные коллеги. 

Они бояться высказывать свое  мнение и рассказывать правду  об Азербайджане. Уверяю вас, Азербайджан вмешивается во внутренние  дела  Болгарии. То, что случилось со мной, не  первый случай – я не первая и не последняя», - сказала она.

Гайтанджиева  уверена, что международные преступления Азербайджана должны  расследоваться со стороны  ООН.

«Азербайджанские  власти должны быть привлечены к  ответственности на основании международного права. У  меня  множество видеоматериалов и доказательств того, что оружием, которое  поставляется азербайджанской  государственной  авиакомпанией, в  Сирии убивают невинных людей», - сказала она. 

Журналистка отметила также, что кроме давления, которое  Азербайджан использует для  ограничения свободы слова, он широко применяет и взятки. Именно так они заказывают в ряде СМИ статьи, выставляющие  их в  выгодном им  свете, подавляя неугодные  голоса.

Уволена с работы  болгарская журналистка Диляна  Гайтанджиева, опубликовавшая статью о том, как под вывеской дипломатических рейсов азербайджанская государственная авиакомпания поставляет оружие  в разные  горячие  точки мира.  

На сайте газеты «Труд», известной самыми большими тиражами в Болгарии, 2 июля  было опубликовано скандальное  расследование, где  на основании говорящий  фактов и расшифрованных документов разоблачается непосредственное  участие  государственных звеньев Азербайджана в  поставках оружия террористических группировок, действующих в разных уголках мира. В материале  журналистки этой  газеты  Диляны  Гайтанджиевой написано в основном государственной  авиакомпании Азербайджана Silk Way Airlines, которая  под видом дипломатических грузов незаконно осуществляла  широкомасштабный экспорт и продажу оружия  в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго.



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