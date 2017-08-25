Болгарская журналистка требует расследования ООН относительно международных преступлений Алиева

Журналистка болгарской газеты «Труд» Диляна Гайтанджиева, которую 24 августа уволили с работы, утверждает, что за решением о ее увольнении стоит Азербайджан и режим Алиева. После публикации статьи о доставке оружия террористам дипломатическими рейсами из Азербайджана у нее начались проблемы.

В эксклюзивном интервью Арменпресс Диляна Гайтанджиева рассказала подробности в связи с этим делом. В частности, 23 августа ее вызвали в службу безопасности Болгарии.

«Мне позвонил сотрудник службы национальной безопасности, пригласил в кабинет, где меня допрашивали относительно источников журналистского расследования. Я рассказала, каким путем я получила документы, однако отказалась назвать источник», - говорит Диляна Гайтанджиева.

Через несколько часов после посещения СНББ ей позвонили из газеты «Труд».

«Мне позвонил секретарь редакции и попросил подойти к концу рабочего дня. Когда я пришла, мне без всяких объяснений сказали, что я уволена. Я даже не смогла встретиться с главным редактором.

Уверена, что за всем этим стоят влиятельные люди – и не только в Болгарии. Это не личный вопрос, он касается Азербайджана, который использует свою государственную авиакомпанию для поставок оружия террористам и тем странам, которые вовлечены в цепь поставщиков», - сказала Гайтанджиева.

После публикации, обличившей поставки оружия посольством Азербайджана в Болгарии террористам – через азербайджанскую государственную авиакомпанию, посольство обратилось к властям Болгарии, попросив расследовать обстоятельства этого дела.

«После публикации этого материала посольство Азербайджана высказало протест, отметив, что эта статья направлена против его страны. Да, направлена. Против его страны и против тех, кто связан с этим. Посольство Азербайджана призвало руководство Болгарии расследовать мою деятельность, и теперь, вместо того чтобы расследовать преступную деятельность, связанную с поставками оружия террористам, они пытаются выяснить мой источник информации», - сказала журналистка.

Относительно увольнения Гайтанджиева сказала, что контракт прерван без объяснений, так что очевидно, что очевидно, что газета не готова предстать самостоятельным СМИ и содействовать независимой журналистике.

На вопрос о своих планах Диляна сказала, что собирается вернуться в Сирию и свободно продолжать свое расследование.

«Я получила сердитые комментарии от нескольких возмущенных азербайджанцев, тесно связанных с властями Баку. Но никто не сможет остановить меня, и мне уже нечего терять. Я буду и дальше делать то, что и раньше», - сказала Гайтанджиева.

Журналистка призывает всех сторонников установления истины и торжества справедливости консолидироваться и бороться против беззаконий алиевского режима. Она отметила также нежелание властей Болгарии идти против алиевского режима. Ее не поддерживают и ее местные коллеги.

Они бояться высказывать свое мнение и рассказывать правду об Азербайджане. Уверяю вас, Азербайджан вмешивается во внутренние дела Болгарии. То, что случилось со мной, не первый случай – я не первая и не последняя», - сказала она.

Гайтанджиева уверена, что международные преступления Азербайджана должны расследоваться со стороны ООН.

«Азербайджанские власти должны быть привлечены к ответственности на основании международного права. У меня множество видеоматериалов и доказательств того, что оружием, которое поставляется азербайджанской государственной авиакомпанией, в Сирии убивают невинных людей», - сказала она.

Журналистка отметила также, что кроме давления, которое Азербайджан использует для ограничения свободы слова, он широко применяет и взятки. Именно так они заказывают в ряде СМИ статьи, выставляющие их в выгодном им свете, подавляя неугодные голоса.

Уволена с работы болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, опубликовавшая статью о том, как под вывеской дипломатических рейсов азербайджанская государственная авиакомпания поставляет оружие в разные горячие точки мира.

На сайте газеты «Труд», известной самыми большими тиражами в Болгарии, 2 июля было опубликовано скандальное расследование, где на основании говорящий фактов и расшифрованных документов разоблачается непосредственное участие государственных звеньев Азербайджана в поставках оружия террористических группировок, действующих в разных уголках мира. В материале журналистки этой газеты Диляны Гайтанджиевой написано в основном государственной авиакомпании Азербайджана Silk Way Airlines, которая под видом дипломатических грузов незаконно осуществляла широкомасштабный экспорт и продажу оружия в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго.