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Борец Леван Берианидзе поборется за бронзовую медаль ЧМ


Борец вольного стиля  Леван Берианидзе (125 кг) поборется за бронзовую медаль ЧМ.

Как  передает Арменпресс, после  двух побед  на чемпионате  мира  в  Париже Леван Берианидзе в полуфинале  уступил грузинскому  сопернику со счетом  2։12. За бронзу Леван поборется с россиянином Анзором Руслановичем.

Финал состоится в 21:00 часов  по ереванскому  времени.



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