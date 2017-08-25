Борец Леван Берианидзе поборется за бронзовую медаль ЧМ
Борец вольного стиля Леван Берианидзе (125 кг) поборется за бронзовую медаль ЧМ.
Как передает Арменпресс, после двух побед на чемпионате мира в Париже Леван Берианидзе в полуфинале уступил грузинскому сопернику со счетом 2։12. За бронзу Леван поборется с россиянином Анзором Руслановичем.
Финал состоится в 21:00 часов по ереванскому времени.
- 18:45 Пресс-секретарь считает странным заключение СМИ о состоянии здоровья председателя Конституционного суда
- 18:16 Ара Баблоян высоко ценит позицию президента Армении во внешнеполитических вопросах
- 17:58 СМИ: число погибших при нападении на мечеть в Кабуле превысило 20 человек
- 17:53 МИД Польши считает ошибочным мнение президента Франции об изоляции страны
- 17:50 Борец Леван Берианидзе поборется за бронзовую медаль ЧМ
- 17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-08-17
- 17:48 Азиатские индексы - 25-08-17
- 17:45 Анонс мероприятий на 26 августа
- 17:40 Ара Баблоян считает важной роль «Базе» в воспитании молодежи
- 17:33 Президент Казахстана обсудил с Генсеком ОДКБ развитие организации
- 17:26 СМИ: король и премьер Испании примут участие в марше против терроризма
- 17:18 Группа должностных лиц полиции применила насилие в отношении гражданина
- 17:08 Британия начинает испытания беспилотных грузовиков
- 17:05 Известно, какие школы будут объединены в Ширакской области
- 17:03 Иран к 2022 году завершит реконструкцию реактора на тяжелой воде
- 16:54 Макрон заявил об инициативе Франции реформировать ЕС
- 16:45 В Чечне застрелили депутата парламента
- 16:32 СМИ назвали дату презентации нового iPhone
- 16:27 Установлены личности погибших в Кубани армян
- 16:25 Макрон считает, что Польша выступает против общеевропейских интересов
- 16:03 Борец Леван Берианидзе прошел в ¼ финала на первенстве мира без схватки
- 16:00 Джем Оздемир призвал не допускать турецких учителей к преподаванию в немецких школах
- 15:59 В Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
- 15:35 Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения создали структуру WorldSkills для стран Евразии
- 15:29 В Техасе эвакуировали десятки тысяч человек из-за приближения урагана Харви
- 15:27 Среди жертв аварии автобуса на Кубани есть двое армян
- 15:22 Движение на участках Севанской трассы в Армении будет ограничено
- 15:14 Кабмин ФРГ прокомментировал призыв главы МИД Габриэля не ездить в Турцию
- 15:01 Установлена личность напавшего на замкомандира полка ППС полиции Акопа Мкртчяна и мотивы преступления
- 15:01 Mercedes-Benz научил новый кабриолет отклонять ветер
- 14:59 Поползновения алиевского клана в отношении свободы слова продолжаются: агентство «Туран» приостанавливает свою деятельность
- 14:55 В борьбе греко-римского стиля снова будет применярься партер
- 14:54 Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла
- 14:46 Цель фестиваля «Фреско» - распространение общечеловеческих ценностей
- 14:31 Тяжелоатлет Гор Минасян стал чемпионом Универсиады
15:25, 18.08.2017
Просмотрели 1703 раз Певец Евгений Осин пропал в Москве
15:17, 18.08.2017
Просмотрели 1684 раз У президента Армении Сержа Саргсяна обсуждались вопросы, касающиеся формирования Всеармянского совета
10:44, 18.08.2017
Просмотрели 1627 раз Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии
11:35, 18.08.2017
Просмотрели 1586 раз Ереванский бестселлер 4/74: в рейтинговой таблице – вновь «Портрет Дориана Грея»
16:03, 19.08.2017
Просмотрели 1446 раз Абсурдно, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – Шаварш Кочарян