Борец Леван Берианидзе поборется за бронзовую медаль ЧМ

Борец вольного стиля Леван Берианидзе (125 кг) поборется за бронзовую медаль ЧМ.

Как передает Арменпресс, после двух побед на чемпионате мира в Париже Леван Берианидзе в полуфинале уступил грузинскому сопернику со счетом 2։12. За бронзу Леван поборется с россиянином Анзором Руслановичем.

Финал состоится в 21:00 часов по ереванскому времени.