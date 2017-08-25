Установлены личности погибших в Кубани армян

Согласно предварительным данным, полученным из генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону, в числе жертв аварии на Кубани есть двое армян. Как передает «Арменпресс», среди имен 17 погибших есть имена Бугудян С., Бугудян А.

Согласно предварительным данным, полученным из генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону, в числе жертв аварии на Кубани есть двое армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении на своей странице в Twitter.

"Их гражданство уточняется", - отмечается в сообщении.



Ранее сообщалось, что в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае погибли 14 человек.

В региональном главке МЧС пока подтверждают данные о 12 жертвах ДТП. По информации спасателей, которую приводит ТАСС, в автобусе находились 35 человек — это рабочие компании «Таманьнефтегаз», занимавшиеся строительством пирса в поселке Волна.

«12 из них погибли. 20 спасены. Судьба троих неизвестна. Ведутся их поиски», – сказали в ГУ МЧС.

Ранее в пятницу, 25 августа, сообщалось, что утром в Краснодарском крае в районе поселка Волна перевозивший строителей автобус съехал с трассы и упал в море.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил дорожного движения. В результате аварии погибло 14 человек, 24 удалось спасти.