Военная служба закаляет новый вид гражданина Армении: Президент Армении Серж Саргсян поздравил выпускников военных учебных заведений

Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РА Серж Саргсян сегодня вместе с высшим руководством страны в Сардарапатском мемориальном комплексе принял участие в торжественном выпускном мероприятии выпускников военных учебных заведений 2016-2017 учебного года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент приветствовал участников церемонии, поздравил выпускников 2017 года военных учебных заведений в связи с завершением учёбы и пожелал доброй службы и больших успехов.

Приказом МО РА 279 выпускникам присвоено первое офицерское звание лейтенанта. В рамках мероприятия выпускники военных учебных заведений получили свои выпускные документы и погоны, которые им вручили Президент Республики и члены СНБ. Президент Республики в связи с церемонией выступил с речью.

Мероприятие завершилось церемонией прощания выпускников с боевыми знаменами и торжественным парадом.

Речь президента Сержа Саргсяна во время торжественного выпускного мероприятия выпускников 2016-2017 учебного года военных учебных заведений приводит пресс-служба главы государства.

«Дорогие выпускники!

Уважаемые военнослужащие!

Сердечно поздравляю вас с окончанием этого важного этапа в вашей жизни. Вы успешно завершили учебу и отсюда отправитесь на службу с целью выполнения вашей священной миссии.

Вы будете на передовой, в воинских частях, в штабах, в тылу. Где бы вы ни были вы будете командирами, чьему слову будут следовать наши храбрые солдаты.

У меня нет сомнений, что вы в первую очередь будете требовательными сами к себе. И именно благодаря этому будете иметь право быть требовательными также по отношению к своим подчиненным.

Вы будете вести их своим примером, своим нравственным обликом. Вы станете для них семьей, старшими братьями, советчиками.

Уверен, что именно таких старших братьев и опытных советчиков вы найдете среди своих вышестоящих начальников. Они уже прошли этим же путем. Они должны помочь вам избежать совершенных ими ошибок, должны стать вам опорой.

Именно такой большой семьей является Армянская армия. Именно такой большой семьей является вся наша страна. Отец армянской историографии Мовсес Хоренаци говорил, что «мы – небольшая грядка». Да, мы – небольшая грядка, хоть и немногочисленны, но сильны тем единством, которое характерно для крепких народов, крепких семей.

Мы должны помнить, что изначальный смысл слова «народ» в армянском – семья и род. Цель вашей службы – гарантировать безопасность и мир вашей семьи, вашего рода, вашего народа.

Уважаемые военнослужащие,

Девиз «один за всех и все за одного» был заложен в основу нашей армии. И эта армия стала народной армией, которая объединила строителя и писателя, шофера и программиста, ювелира и музыканта. Это всенародное усилие защитило Арцахскую землю и сегодня продолжает быть гарантом её безопасности.

Военная служба закаляет новый образ гражданина Армении: это прочно стоящий на своей земле, уверенный в своих силах, поддерживающий своих соратников, не сомневающийся в прочности своего тыла образ. Этот образ воспитывают в семье ваши родители, и именно это воспитание вы будете давать своим детям. Этот образ получает образование в наших школах, учась отделять хорошее от плохого, добро от зла, справедливое от несправедливого.

На этих позитивных ценностях и на свободе мы строим нашу страну, защищаем свое дело и свою землю. Благодаря этому мы победили на поле боя и прочно стоим на наших позициях. Вы, уважаемые военнослужащие, являетесь передовыми воинами этих позиций, защитниками границ и позиций.

Офицерский состав Вооруженных сил Республики Армения – новый вид армянской интеллигенции, элиты нашего народа. Возникновение этого вида стало возможным благодаря независимому государству Армения. И наше государство сделает все для решения проблем своих славных военных сынов.

Здесь, где парит дух героев Сардарапата, мы все должны осознать тот груз исторической ответственности, который принимаем на свои плечи. Это не только безопасность сегодняшней Армении, но и ответственность за обеспечение вечности нашей государственности.Дорогие выпускники!Уважаемые военные!Вновь поздравляю вас. Желаю вам всем доброй службы и больших, больших успехов. Они, несомненно, будут успехами всего нашего народа.Спасибо».