Военные подключились к тушению пожара в Боржомском лесу

Для тушения пожара в Боржоми-Харагаульский лес прибыли более тысячи военных, заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

В Боржоми-Харагаульском лесу с пожаром борются уже шестой день. Во вторник с просьбой подключить подразделения Вооруженных сил к борьбе с пожарами к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили обратился премьер-министр. После того, как глава государства подписал соответствующий приказ, парламент страны большинством голосов в среду поддержал решение президента, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"На этом этапе необходимо подключить еще более организованную живую силу. Поэтому вчера я принял решение подключить военную часть. К нам присоединились больше тысячи человек из Восточного командования", — заявил Квирикашвили.

Вместе с пожарными-спасателями военные обработают все огневые зоны, сказал премьер и отметил, что, учитывая динамику, возможно, уже сегодня удастся окончательно потушить огонь. При этом премьер подчеркнул, что, когда идет речь о стихии, не совсем правильно делать прогнозы.

На данный момент, все основные очаги возгорания в зоне стихии локализованы, однако пожар фиксируется на нескольких участках.