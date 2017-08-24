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Оторванные от реальности подходы опасны - комментарий Карена Мирзояна на заявление Хогланда


Глава  МИД Арцаха Карена Мирзояна в интервью  Общественному телевидению Арцаха прокомментировал заявление сопредседателя  Минской группы  ОБСЕ Ричарда  Хогланда об урегулировании арцахской  проблемы.

 Вопрос: Как вы прокомментируете озвученные американским сопредседателем Минской группы Ричардом Хогландом элементы урегулирования азербайджано-карабахского конфликта? 

Ответ: Элементы, озвученные американским сопредседателем Ричардом Хогландом не содержат ничего нового и являются парафразом неоднократно опубликованных Мадридских принципов.

Наша позиция в отношении таких предложений известна и остается неизменной.  Любая модель урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, если она призвана обеспечить стабильный и долгосрочный мир, невозможна без полноценного участия арцахской стороны на всех этапах переговорного процесса и не может не учитывать существующие реалии.

Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что оторванные от реальности подходы опасны и могут создать условия для непредсказуемых процессов.

Сегодня, прежде всего, необходимо предпринять последовательные шаги по обеспечению необратимости мирного процесса и реализации достигнутых договоренностей, в частности, по внедрению механизмов расследования нарушений   прекращения огня.

Нереализованные договоренности становятся балластом и препятствуют возможности положительных подвижек в переговорах.



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