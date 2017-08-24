Оторванные от реальности подходы опасны - комментарий Карена Мирзояна на заявление Хогланда
Глава МИД Арцаха Карена Мирзояна в интервью Общественному телевидению Арцаха прокомментировал заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда об урегулировании арцахской проблемы.
Вопрос: Как вы прокомментируете озвученные американским сопредседателем Минской группы Ричардом Хогландом элементы урегулирования азербайджано-карабахского конфликта?
Ответ: Элементы, озвученные американским сопредседателем Ричардом Хогландом не содержат ничего нового и являются парафразом неоднократно опубликованных Мадридских принципов.
Наша позиция в отношении таких предложений известна и остается неизменной. Любая модель урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, если она призвана обеспечить стабильный и долгосрочный мир, невозможна без полноценного участия арцахской стороны на всех этапах переговорного процесса и не может не учитывать существующие реалии.
Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что оторванные от реальности подходы опасны и могут создать условия для непредсказуемых процессов.
Сегодня, прежде всего, необходимо предпринять последовательные шаги по обеспечению необратимости мирного процесса и реализации достигнутых договоренностей, в частности, по внедрению механизмов расследования нарушений прекращения огня.
Нереализованные договоренности становятся балластом и препятствуют возможности положительных подвижек в переговорах.
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