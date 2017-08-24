Санкции США  продолжатся до тех пор, пока Россия  не  изменит свое поведение – Джеймс Мэтис

В ходе своего визита в Украину министр обороны США Джеймс Мэтис заявил, что санкции США продолжатся до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Голос Америки».

Кроме того, Мэтис отметил, что РФ «стремится силой перекроить международные границы», а также что США и далее будут содействовать Украине и он «не приемлет аннексию Россией Крыма» в 2014г.