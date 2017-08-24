Американские ВВС пополнит тысяча ядерных ракет нового типа

Военно-воздушные силы США заключили с корпорациями Lockheed Martin и Raytheon контракты на разработку новой ядерной крылатой ракеты для американского стратегического арсенала. Как передает Арменпресс, об этом в четверг, 24 августа, сообщает Reuters.

Стоимость каждого соглашения составляет 900 миллионов долларов. За четыре с половиной года обе компании должны по отдельности разработать прототип крылатой ракеты для бомбардировщиков дальнего радиуса действия. Затем военные выберут наиболее подходящий для них вариант.

Планируется закупить около тысячи крылатых ракет, общая стоимость программы оценивается в 10 миллиардов долларов.