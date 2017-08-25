Ереванский бестселлер 4/75: в рейтинговой таблице –«Узорный покров» и «Увлеченные иллюзией»
Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.
На 2-м месте - новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.
На 3-м месте - книга «Последние свидетели» Светланы Алексиевич.
Художественно-документальная книга белорусской писательницы впервые издана в 1985 году с подзаголовком «Книга недетских рассказов» (а в более поздних изданиях — с подзаголовком «Соло для детского голоса») составлена из воспоминаний людей, переживших Великую отечественную войну детьми, продолжая тему, начатую книгой «У войны не женское лицо». Составляет вторую часть художественно-документального цикла «Голоса утопии». По книге был снят документальный фильм «Дети войны. Последние свидетели».
Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год белорусская писательница Светлана Алексиевич (1948) — всемирно известный белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Автор прозы о Великой Отечественной войне, катастрофе в Чернобыле ("У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва" и другие).
На 4-м месте - книга Джона Грина «Виноваты звезды». Это острое, проникновенное и смелое произведение является самым претенциозным произведением автора, которое раскрывает трогательную и трагическую историю любви и жизни. «Виноваты звезды» является мировым бестселлером 2014 года.
На 5-м месте - книга Сомерсета Моэма «Узорный покров» (англ. The Painted Veil; досл. «Разрисованная вуаль») . Название позаимствовано из сонета Перси Биши Шелли, который начинается со слов: «Lift not the painted veil which those who live / Call Life», что в переводе на русский: «О, не приподнимай покров узорный, который люди жизнью называют».
Идея романа была свойственна для произведений писателя, так как высшей формой творчества С. Моэма являлось создание прекрасного, Красоты с большой буквы: «Мне представляется, что на мир, в котором мы живём, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создаёт из хаоса…. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это — самое высокое произведение искусства». Такой пример красоты «прекрасно прожитой жизни», как «самого высокого произведения искусства» возникает на страницах романа С. Моэма «Разрисованная вуаль». Роман состоит из 80 небольших глав, в каждой из которых меняется повествование, что позволяет наблюдать за динамикой событий. Этот роман повествует о силе любовных чувств, переживаний, их преодоления и о трудном становлении души и характера главной героини. Роман «Разрисованная вуаль» никогда не числился среди наиболее значительных книг писателя, но от этого не утратил своей значимости в творчестве С. Моэма
На 6-м месте – некогда постоянный участник нашего проекта - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо, но уже в новом издании - «Антарес». Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.
Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции.
«Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.
На 7-м месте – «Великий Гэтсби» - знаменитый роман американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда. Первое издание его было выпущено в 1925 году. Этот роман считается одним из произведений «Века Джаза» в американской литературе. В 1998 году роман был отмечен под № 2 в списке 100 лучших англоязычных романов XX века по версии издательства Modern Library. На 8-м месте – роман «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, изданный в 1957 году. Книга переведена на армянский язык Завеном Бояджяном. Издательство «Антарес».
На 9-м месте - книга–сборник рассказов Элис Манро «Увлеченные иллюзией». На сегодня это лучший из сборников Манро. В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.Манро – лауреат Нобелеской премии за 2013 год. Перевод с английского Маро Мадоян-Аладжанян, редакция – Асмик Александрян. Издательство «Зангак».
А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха»; сюда же входят его рассказы и интервью.
Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.
- Ереванский бестселлер 4/74: в рейтинговой таблице – вновь «Портрет Дориана Грея»
- Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость
бытия» Милана Кундеры
- Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея»
Оскара Уайльда
- Ереванский бестселлер 4/63: В рейтинговой таблице - книга «Цветы для Элджернона»
- Ереванский бестселлер 4/62: В рейтинговой таблице лидирует книга «Там, где цветут
дикие розы»
Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы».