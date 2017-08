Ереванский бестселлер 4/75: в рейтинговой таблице –«Узорный покров» и «Увлеченные иллюзией»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.

На 2-м месте - новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 3-м месте - книга «Последние свидетели» Светланы Алексиевич.

Художественно-документальная книга белорусской писательницы впервые издана в 1985 году с подзаголовком «Книга недетских рассказов» (а в более поздних изданиях — с подзаголовком «Соло для детского голоса») составлена из воспоминаний людей, переживших Великую отечественную войну детьми, продолжая тему, начатую книгой «У войны не женское лицо». Составляет вторую часть художественно-документального цикла «Голоса утопии». По книге был снят документальный фильм «Дети войны. Последние свидетели».

Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год белорусская писательница Светлана Алексиевич (1948) — всемирно известный белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Автор прозы о Великой Отечественной войне, катастрофе в Чернобыле ("У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва" и другие).

На 4-м месте - книга Джона Грина «Виноваты звезды». Это острое, проникновенное и смелое произведение является самым претенциозным произведением автора, которое раскрывает трогательную и трагическую историю любви и жизни. «Виноваты звезды» является мировым бестселлером 2014 года.

На 5-м месте - книга Сомерсета Моэма «Узорный покров» (англ. The Painted Veil; досл. «Разрисованная вуаль») . Название позаимствовано из сонета Перси Биши Шелли, который начинается со слов: «Lift not the painted veil which those who live / Call Life», что в переводе на русский: «О, не приподнимай покров узорный, который люди жизнью называют».

Идея романа была свойственна для произведений писателя, так как высшей формой творчества С. Моэма являлось создание прекрасного, Красоты с большой буквы: «Мне представляется, что на мир, в котором мы живём, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создаёт из хаоса…. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это — самое высокое произведение искусства». Такой пример красоты «прекрасно прожитой жизни», как «самого высокого произведения искусства» возникает на страницах романа С. Моэма «Разрисованная вуаль». Роман состоит из 80 небольших глав, в каждой из которых меняется повествование, что позволяет наблюдать за динамикой событий. Этот роман повествует о силе любовных чувств, переживаний, их преодоления и о трудном становлении души и характера главной героини. Роман «Разрисованная вуаль» никогда не числился среди наиболее значительных книг писателя, но от этого не утратил своей значимости в творчестве С. Моэма

На 6-м месте – некогда постоянный участник нашего проекта - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо, но уже в новом издании - «Антарес». Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции.

«Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.

На 7-м месте – «Великий Гэтсби» - знаменитый роман американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда. Первое издание его было выпущено в 1925 году. Этот роман считается одним из произведений «Века Джаза» в американской литературе. В 1998 году роман был отмечен под № 2 в списке 100 лучших англоязычных романов XX века по версии издательства Modern Library. На 8-м месте – роман «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, изданный в 1957 году. Книга переведена на армянский язык Завеном Бояджяном. Издательство «Антарес».

На 9-м месте - книга–сборник рассказов Элис Манро «Увлеченные иллюзией». На сегодня это лучший из сборников Манро. В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.Манро – лауреат Нобелеской премии за 2013 год. Перевод с английского Маро Мадоян-Аладжанян, редакция – Асмик Александрян. Издательство «Зангак».

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха»; сюда же входят его рассказы и интервью.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.