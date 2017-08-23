Министр обороны РА участвовал в церемонии открытия выставки военной техники

Делегация Армении во главе с министром обороны РА Вигеном Саркисяном 22 августа в выставочном центре Москвы «Патриот» участвовала в 3-м международном форуме «Армия 2017» и церемонии открытия выставки военной техники.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, военно-промышленный комплекс Армении был представлен на выставке отдельным павильоном.

Виген Саркисян ознакомился с образцами военной продукции разных компаний.

Министра обороны сопровождал замминистра обороны РА, председатель Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян.