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Министр обороны РА участвовал в церемонии открытия выставки военной техники


Делегация  Армении во главе с министром обороны  РА Вигеном Саркисяном 22 августа в выставочном центре  Москвы «Патриот» участвовала в 3-м международном форуме «Армия 2017» и  церемонии открытия выставки военной  техники.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, военно-промышленный комплекс Армении  был представлен на  выставке  отдельным павильоном.

Виген Саркисян ознакомился с образцами военной  продукции разных компаний.

Министра обороны  сопровождал замминистра обороны РА, председатель Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян.



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