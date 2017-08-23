Перч Зейтунцян оживил нашу историю – состоялась панихида выдающегося писателя

Смерть Перча Зейтунцяна – огромная потеря не только для нашей культуры, но и жизни всего армянства. 23 августа в храме Св. Ованеса в Конде состоялась панихида выдающегося писателя, на которой присутствовали министр культуры, писатели, артисты, поклонники его творчества.

«Глубока наша скорбь. Велика потеря. Перч Зейтунцян своим творчеством оживил нашу историю, придал ей плоть и кровь и представил в виде своих пьес, сценариев. В них он воплощал образ честного гражданина – стержень нашей истории», - сказал министр культуры РА Армен Амирян.

Тигран Мансурян отметил, что еще после первых литературных опытом Зейтунцяна называли вундеркиндом. «Он создал колоссальный материал для режиссерских и актерских работ. Он из тех редких людей, кто одинаково глубоко понимал и отечественную, и диаспорскую действительность», - сказал композитор.

Художественный руководитель Театра юного зрителя Акоп Казанчян сказал, что Зейтунцян всегда отличался в обществе. Горечь потери смягчает сознание, сказал он, что Перч оставил свое творчество – актуальное во все времена.

Перч Зейтунцян скончался 21 июля, после продолжительной болезни. Для рганизации похорон была создана правительственная комиссия во главе с министром культуры Арменом Амиряном.

Зейтунцян – автор многочисленных романов, пьес, переводов. Его пьесы и сегодня ставятся в Национальном театре им. Г.Сундукяна и Драматическом театре им. Р.Капланяна. произведения Перча Зейтунцяна издавались на французском, английском, русском, арабском, чешском, венгерском и др. языках.

Многие современные авторы предстали армянскому читателю именно в его переводах.

Зейтунтян – автор 35 книг, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, почетный член Римской академии искусств и наук «Тиберина», награжден многочисленными медалями, наградами. Он был почетным гражданином Еревана.