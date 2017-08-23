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Перч Зейтунцян оживил нашу историю – состоялась панихида выдающегося писателя


Смерть Перча Зейтунцяна – огромная потеря  не  только для нашей  культуры, но и жизни  всего армянства. 23 августа  в  храме  Св. Ованеса в Конде  состоялась панихида выдающегося писателя, на которой  присутствовали министр культуры, писатели, артисты, поклонники его творчества. 

«Глубока наша скорбь. Велика потеря. Перч  Зейтунцян своим творчеством оживил нашу  историю, придал ей  плоть и кровь и представил в виде своих пьес, сценариев. В них он воплощал образ честного гражданина – стержень нашей  истории», - сказал министр культуры  РА  Армен Амирян.

Тигран Мансурян отметил, что еще после  первых литературных опытом Зейтунцяна называли вундеркиндом. «Он создал колоссальный материал для  режиссерских и актерских работ. Он из тех редких людей, кто одинаково глубоко понимал и отечественную, и диаспорскую действительность», - сказал композитор.   

Художественный  руководитель Театра юного зрителя  Акоп Казанчян сказал, что Зейтунцян всегда отличался в обществе. Горечь потери смягчает сознание, сказал он, что Перч  оставил свое творчество – актуальное  во все  времена.  

Перч  Зейтунцян скончался 21 июля, после  продолжительной  болезни. Для  рганизации  похорон была  создана правительственная комиссия  во главе  с министром культуры  Арменом Амиряном.

Зейтунцян – автор многочисленных романов, пьес, переводов. Его пьесы и сегодня  ставятся в Национальном театре  им. Г.Сундукяна и Драматическом театре  им. Р.Капланяна. произведения  Перча  Зейтунцяна  издавались на  французском, английском, русском, арабском, чешском, венгерском и др. языках.

Многие современные авторы  предстали армянскому  читателю именно в  его переводах.  

Зейтунтян – автор 35 книг, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, почетный член Римской академии искусств и наук «Тиберина», награжден многочисленными медалями, наградами.  Он был почетным гражданином Еревана.

 

 



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