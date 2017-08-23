Президент Грузии поблагодарил армянских спасателей за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье

23 августа спасатели МЧС РА включились в тушение пожара в Боржомском ущелье.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, палаточный городок армянских спасателей расположился близ городка Цахвени, после чего 2 боевых расчета приступили к работе на выделенном им участке.

Прибывший на место Георгий Маргвелашвили поблагодарил все страны, пришедшие на помощь, в том числе и Армению.

20 августа в Боржомском ущелье вспыхнул пожар, и власти Грузии обратились к международной общественности помочь в тушении пожара.