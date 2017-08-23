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Президент Грузии поблагодарил армянских спасателей за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье


23 августа спасатели МЧС РА  включились в тушение пожара в  Боржомском ущелье.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, палаточный  городок  армянских спасателей расположился близ городка Цахвени, после  чего 2 боевых расчета  приступили к  работе  на  выделенном им участке. 

Прибывший  на  место Георгий  Маргвелашвили поблагодарил все  страны, пришедшие  на  помощь, в  том числе  и Армению.

20 августа в Боржомском ущелье  вспыхнул пожар, и власти Грузии обратились к  международной  общественности помочь в  тушении пожара.

 



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