Президент Грузии поблагодарил армянских спасателей за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье
23 августа спасатели МЧС РА включились в тушение пожара в Боржомском ущелье.
Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, палаточный городок армянских спасателей расположился близ городка Цахвени, после чего 2 боевых расчета приступили к работе на выделенном им участке.
Прибывший на место Георгий Маргвелашвили поблагодарил все страны, пришедшие на помощь, в том числе и Армению.
20 августа в Боржомском ущелье вспыхнул пожар, и власти Грузии обратились к международной общественности помочь в тушении пожара.
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