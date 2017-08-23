Yota Devices представила третье поколение YotaPhone

Yota Devices представила смартфон YotaPhone третьего поколения с двумя экранами, говорится в сообщение "Ростеха" (владеет блокпакетом Yota Devices). Презентация состоялась в Пекине, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сначала продажи телефона будут запущены в Китае, затем он появится в других странах. В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3.

Компания рассчитывает продать более 1 млн устройств, сделав рынок Китая основой для международной экспансии.

Новый смартфон имеет две модификации - 64 и 128 ГБ, также выпущена премиальная версия смартфона. Как указывается в сообщении, устройство имеет более совершенную операционную систему Android 7 (Nougat) по сравнению с предыдущим поколением смартфона.

Аппарат предусматривает использование двух SIM-карт, имеет передний экран Samsung Super AMOLED диагональю 5,5 дюймов и задний экран E-link диагональю 5,2 дюма. Объем оперативной памяти вырос вдвое - до 4 Гб, а емкость аккумулятора увеличена до 3,3 тыс. мАч.