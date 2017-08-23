В Турции с воинскими почестями похоронили «Героя Кипра», армянина по национальности Мурада Миграна

В церкви Св.Богоматери в Стамбуле состоялась панихида », армянина по национальности Мурада Миграна, который в 1974-м году принимал участие в военных действиях на Кипре и получил звание «Героя Кипра». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

Мурада Миграна знали в Стамбуле и как ювелира. Его похоронили с воинскими почестями на кладбище в армянской церкви Малыклы, в сопровождении почетного караула.

Сначала гроб, в сопровождении почетного караула, внесли в церковь, после чего духовные лица совершили обряд отпевания Мурада Миграна.