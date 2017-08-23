Пожары в Грузии: последние новости

За ночь пожарным в Грузии удалось потушить пожар в Горийском районе, возникший накануне ночью, а вот пожар в Боржоми-Харагаульском ликвидировать не удается с 20 августа, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Основные очаги пожара в Боржоми-Харагаульском ущелье локализованы, однако борьба с огнем продолжается. С утра в тушении пожара участвуют шесть вертолетов и один самолет.

Между тем министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе заявил, что, даже несмотря на подключение авиации, не ожидается, что с пожаром удастся справиться в ближайшие дни.

"Всю ночь велись работы по локализации пожара. Нашей главной задачей было не допустить распространения огня к населенным пунктам. Эта задача была выполнена. Сейчас ситуация улучшилась по сравнению с прошлой ночью, но я не могу сказать, что мы сможем потушить пожар за ближайшие один-два дня, так как повреждена большая площадь", — сказал Алавидзе в эфире Первого канала Общественного вещателя.

По его словам, к тушению пожара помимо авиации из Турции, Азербайджана и Беларуси подключились спецтехника и несколько десятков пожарных из Армении и Азербайджана.

Между тем, в среду парламент Грузии соберется на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за приказ президента Грузии Георгия Маргвелашвили о подключении к тушению пожара военных.

По словам главы президентской администрации Георгия Абашишвили, военные будут заниматься последствиями пожара в Горийском районе, однако, если понадобится, они примут участие и в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу.

В ближайшее время зону пожара посетит президент Грузии, который ознакомится с ситуацией на месте.

Помимо этого, ожидается прибытие и высокопоставленных священнослужителей. Вечером 22 августа Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй провел молебен.

Пожар в Горийском районе начался 22 августа в 17:00. После того, как огонь охватил два гектара и приблизился к селу, часть жителей села пришлось эвакуировать. По решению министерства обороны, подразделение первой пехотной бригады, расположенной в Гори, подключилось к тушению пожара.

С 20 августа в Грузии бушует пожар в Боржоми-Харагаульском лесу, где с огнем борются 400 пожарных-спасателей, 100 лесников и 500 сотрудников департамента по особым заданиям МВД.



