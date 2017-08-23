Тигран Арутюнян стал победителем чемпионата Армении по шахматам Первой лиги

В Ереване завершился чемпионат Армении по шахматам Первой лиги. За три путевки в Высшую лигу боролись 14 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера и 7 международных мастеров.



Как передает «Арменпресс» , победителем турнира стал международный мастер Тигран Арутюнян, набравший 9 очков из 13 возможных. Он на пол-очка опередил международных мастеров Мануела Петросяна и Шанта Саргсяна.Эти шахматисты получили право сыграть в Высшей лиге.