Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август

Тигран Арутюнян стал победителем чемпионата Армении по шахматам Первой лиги


В Ереване завершился чемпионат Армении по шахматам Первой лиги. За три путевки в Высшую лигу боролись 14 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера и 7 международных мастеров.

Как передает «Арменпресс»,  победителем турнира стал международный мастер Тигран Арутюнян, набравший 9 очков из 13 возможных. Он на пол-очка опередил международных мастеров Мануела Петросяна и Шанта Саргсяна. 

Эти шахматисты получили право сыграть в Высшей лиге.

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