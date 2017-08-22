Рабочая группа Генштаба ВС РА участвует в консультациях в рамках ОДКБ

Согласно плану мероприятий по оперативной и боевой подготовке Коллективных сил безопасности ОДКБ на 2017г., рабочая группа во главе с начальником Оперативного управления Генштаба ВС РА 22-24 августа в Москве примет участие в рабочих консультациях начальников Оперативных управлений Генштабов стран ОДКБ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА