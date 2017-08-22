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Рабочая группа Генштаба ВС РА участвует в консультациях в рамках ОДКБ


Согласно плану  мероприятий по оперативной  и боевой  подготовке Коллективных сил безопасности ОДКБ на 2017г., рабочая  группа во главе с  начальником Оперативного управления Генштаба ВС РА 22-24 августа в  Москве примет  участие в  рабочих консультациях  начальников Оперативных  управлений  Генштабов стран  ОДКБ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА



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