«Душа Армении» - видеофильм российского телевидения

Программа «Своими глазами» Российской телекомпании «Авто+» сняла фильм об Армении. Первая часть фильма уже готова.

Как передает Арменпресс, фильм рассказывает о богатой культуре Армении, памятникам древней архитектуры, а также природным памятникам. Фильм снят при содействии Госкомтуризма Армении и называется «Душа Армении».

В первой части рассказывается об армянских коврах ручной работы, о дудуке и секретах его изготовления, о живописи.