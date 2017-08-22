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«Душа Армении» - видеофильм российского телевидения


Программа  «Своими глазами» Российской телекомпании  «Авто+» сняла фильм об Армении. Первая часть фильма  уже  готова.  

Как  передает Арменпресс, фильм рассказывает о богатой  культуре Армении, памятникам древней  архитектуры, а также природным памятникам. Фильм снят при содействии Госкомтуризма  Армении и называется «Душа Армении».

В первой  части рассказывается об армянских коврах ручной  работы, о дудуке и секретах его изготовления, о живописи.



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