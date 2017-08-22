Итальянцы возродили стиль барокко в очках

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил коллекцию осков на осенне-зимний сезон. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки во вторник, 22 августа.

Одна из моделей — DG2177 — украшена завитушками в стиле барокко. Она представлена в цветовых комбинациях: золото и серебро с коричневыми градиентными линзами, золото и черный с серыми градиентными линзами и розовое золото и серебро с бежевыми линзами. В дополнение к очкам идет фирменная бахратная коробка.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.