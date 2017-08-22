Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

Борец греко-римского стиля Карен Асланян – в 1/8 финала первенства мира


Борец греко-римского стиля Карен Асланян вышел в 1/8 финала первенства мира. Как передает «Арменпресс», соперником Карена Асланяна в 1/16 финала стал египтянин Абухалим Мохаммед Абухалиман, которого Карен Асланян победил со счетом 8:0.

Победы одержали также Вазген Хачатрян и Максим Манукян.

Накануне чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян стал 3-кратным чемпионом мира.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации