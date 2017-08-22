Борцы греко-римского стиля продолжают бороться на первенстве мира: предстоят состязания в весовых категориях 59-66-80-130 кг.

Как передает «Арменпресс», первым соперником Вазгена Хачатряна, 59 кг, стал представитель США Ильдар Хафизов. Борец греко-римского стиля Вазген Хачатрян начал выступления на первенстве мира с победы над ним в 1/16 финала, со счетом 8:3

Чуть позже в борьбу вступят другие члены сборной Армении: Карен Асланян, 66 кг, сразится в 1/16 финала с египтянином Абухалима Мохаммедом Абухалиманом, Максим Манукян (80 кг ) – с Йозефом Дадериани из Ирана.

Накануне чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян стал 3-кратным чемпионом мира.