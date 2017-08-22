Борцы греко-римского стиля продолжают бороться на первенстве мира: предстоят состязания в весовых категориях 59-66-80-130 кг.

Как передает «Арменпресс», первым соперником Вазгена Хачатряна, 59 кг, станет представитель США Ильдар Хафизов. Карен Асланян, 66 кг, сразится в 1/16 финала с египтянином Абухалима Мохаммедом Абухалиманом, Максим Манукян (80 кг ) – с Йозефом Дадериани из Ирана.

Накануне чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян стал 3-кратным чемпионом мира.