Пожарные продолжают работы на месте крупного пожара в Ростове-на-Дону, где от огня пострадали более сотни строений. Ведется проливка и разбор завалов. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"Полная ликвидация [пожара] еще не объявлена, но ликвидация открытого горения уже произошла", - сказала собеседница агентства.

Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону днем в понедельник. Горели жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых около 100 - жилые постройки. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

К медикам, по разным данным, обратились от 36 до 45 человек, несколько из них госпитализированы, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС. Из домов, в том числе близлежащих, было эвакуировано около 600 человек, пострадавшими в результате пожара считаются более 400 из них.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".



