В США автомобиль наехал на группу наблюдающих за затмением людей

Автомобиль наехал на группу людей, наблюдавших за солнечным затмением в американском штате Кентукки, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает телеканал WRDW.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Хайден. 38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением автомобилем, врезалась в столб и задела двух женщин, одна из которых погибла на месте. Пострадавшую женщину и саму Нобл доставили в больницу на вертолете, отмечает телеканал, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По факту ДТП начато расследование.