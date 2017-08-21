Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

Борец греко-римского стиля Карапет Чалян на первенстве мира вышел в ¼ финала


Члены сборной Армении по борьбе греко-римского стиля,  олимпийский чемпион Артур Алексанян и Карапет Чалян снова отпраздновали победы на первенстве мира.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала Карапет Чалян победил немца Флориана Ноймайера и вышел в  ¼ финала.

31-летний олимпийский чемпион Артур Алексанян в 1/8 финала победил американца Трэйси Хенкока и также вышел в  ¼ финала.

Ранее сообщалось, что борцы греко-римского стиля вступают в состязания на первенстве мира. Варшам Боранян стартует с  1/16 финала; Карапет Чалян также стартует с  1/16 финала;  Артур Шагинян стартует с отборочного этапа; Артур Алексанян – олимпийский чемпион, не участвует в жеребьевке. Он получил первый номер, и стартует с  1/16 финала.

Предварительные схватки начнутся в 12:00 по ереванскому времени, финальные – в  21:00.

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