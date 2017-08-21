В ухе китайца нашли живую ящерицу
Из уха жителя китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, извлекли живую ящерицу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail.
Мужчина утверждает, что его разбудили неприятные ощущения в ухе. Он чувствовал, что внутри головы кто-то ползает, и предположил, что во время сна в ухо забрался таракан.
При осмотре врач обнаружил в наружном слуховом проходе живого геккона. Когда он попытался подцепить ящерицу пинцетом, та стала уворачиваться. Чтобы обездвижить животное, ему пришлось прибегнуть к успокоительному средству.
Врачи обеспокоены отсутствием у геккона хвоста. Недостающая часть тела могла остаться в ухе пациента, однако отыскать ее так и не удалось.
Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках.