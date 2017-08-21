В Турции убит гражданин Сирии

В районе Карапнар, губернии Кония в Турции возникло столкновение между местными жителями-турками и группой сирийцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Доган».

Во время инцидента прозвучали выстрелы, в результате был убит гражданин Сирии, еще один был ранен.

Ведется расследование.