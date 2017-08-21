Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

В Турции убит гражданин Сирии


В районе Карапнар, губернии Кония в Турции возникло столкновение между местными жителями-турками и группой сирийцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Доган».

Во время инцидента прозвучали выстрелы, в результате был убит гражданин Сирии, еще один был ранен.

Ведется расследование.

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