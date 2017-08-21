За зелеными дверьми Виа Долороза в Иерусалиме открывается паломнический путь христиан по старому городу, представляющий собой небольшую комнату, полную керамических ваз, плиток и многих произведений искусства. На многих из них запечатлены кресты и библейские сцены. Вековое производство армянских керамических изделий в Иерусалиме собирает вокруг себя все конфессии Святого города. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Tablet.

Управляющий этого магазина - 50-летний Акоп Каракашян, родился в Иерусалиме; керамическим производством занимался еще его дед. По его словам, он горд тем делом, которым занимается.

Несмотря на то, что армянская община Иерусалима относится к христианскому меньшинству, создаваемые руками членов общины сувениры с удовольствием приобретают многочисленные туристы. Их произведения пользуются славой: они украшают многир известные постройки в Иерусалиме, они производят таблички-указатели улиц на иврите, арабском и английском языках.

К столетию производства армянских керамических изделий в Иерусалиме здесь открылась и школа керамики, которая станет неделимой частью культуры города.

«Мы надеемся на то, что в городе воцарится спокойствие, и мы сможеем работать в мирных условиях»,- говорит Акоп Каракашян.

Рассказывая о своем деде – Мкртиче Каракашяне, владельце мастерской и художнике, Акоп Каракашян говорит, что производство керамики стало для него возможностью существовать, сбежав от турецкой резни. Несмотря на тяжелые условия, семье Каракашян удалось основать это производство.

Как сказал Акоп Каракашян, недавно его ремеслу начала учиться его 15-летняя внучка: это сохранит традиции семейного производства и передаст их грядущим поколениям.

«Она пока несовершеннолетняя, и я не знаю, чем она будет заниматься, однако наше производство уже стало символом Иерусалима, чем мы очень горды, и мы должны поддержать его в живом состоянии»,- сказал Акоп Каракашян.