Иран потребовал от США выплатить $245 млн компенсации пострадавшим от иракских химатак

Иран потребовал от США выплатить $245 млн пострадавшим от химических атак во время войны с Ираком. Как сообщило в воскресенье агентство Fars, иранский суд постановил взыскать с Вашингтона, который во время ирано-иракской войны поддерживал президента Ирака Саддама Хусейна, компенсацию пострадавшим и родственникам погибших от применения Багдадом химического оружия против Ирана.

По словам официального представителя суда Голама Хосейна Мохсени Эджейи, группа людей, пострадавших в результате химической атаки, обратилась с иском в суд, и в результате было удовлетворено требование 18 человек - в их числе родственники погибших и те, кому был нанесен тяжкий вред здоровью, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Война между Ираком и Ираном, унесшая жизни около 1,5 млн человек с обеих сторон, длилась с 1980 по 1988 годы.