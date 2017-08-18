В рамках операции «Конопля-мак-2017» обнаружено и уничтожено 2434 кг дикорастущей конопли

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Конопля-мак-2017» 17-18 августа на территории республики обнаружено и сожжено 2434 кг дикорастущей конопли.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

На приусадебных участках обнаружено 39 кустов конопли. В результате предпринятых мер обнаружены 9 разыскиваемых. По полученным оперативным данным из незаконного оборота изъято 8.46 г наркотических средств типа марихуана, 13 таблеток психотропного действия «лоразепам».

В результате разъяснительной работы в рамках операции добровольно сданы 54 патрона, 1 граната, 1 детонатор, 5 взрывчаток.