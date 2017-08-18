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В рамках операции «Конопля-мак-2017» обнаружено и уничтожено 2434 кг дикорастущей конопли


В  рамках  комплексной оперативно-профилактической операции «Конопля-мак-2017»  17-18 августа на территории республики обнаружено и сожжено 2434 кг дикорастущей  конопли.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

На приусадебных участках обнаружено 39 кустов конопли. В результате  предпринятых мер обнаружены  9 разыскиваемых. По полученным оперативным данным из незаконного оборота  изъято 8.46 г наркотических средств типа марихуана, 13 таблеток психотропного действия «лоразепам».

В  результате разъяснительной  работы в рамках операции   добровольно сданы 54 патрона, 1  граната, 1 детонатор, 5 взрывчаток.

 



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