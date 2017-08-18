«Алашкерт» не победил «Бананц»

Матчем «Бананц»-«Алашкерт» стартовал 3 тур первенства Армении в высшей лиге.

Как передает Арменпресс, действующий чемпиону РА «Алашкерту» удалось открыть счет на 8 минуте. Автором гола стал Артак Едигарян. Во втором тайме «Алашкерт» забил второй мяч. Отличился Урош Неданович.

«Бананц» сумел избежать поражения. Голы Гукаса Погосяна и Матвея Гуйганова помогли уравнять счет - 2։2.

19 августа встретятся «Гандзасар-Капан» и «Ширак», а 20 августа – «Арарат» и «Пюник».