«Алашкерт» не победил «Бананц»
Матчем «Бананц»-«Алашкерт» стартовал 3 тур первенства Армении в высшей лиге.
Как передает Арменпресс, действующий чемпиону РА «Алашкерту» удалось открыть счет на 8 минуте. Автором гола стал Артак Едигарян. Во втором тайме «Алашкерт» забил второй мяч. Отличился Урош Неданович.
«Бананц» сумел избежать поражения. Голы Гукаса Погосяна и Матвея Гуйганова помогли уравнять счет - 2։2.
19 августа встретятся «Гандзасар-Капан» и «Ширак», а 20 августа – «Арарат» и «Пюник».
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