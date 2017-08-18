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«Алашкерт» не победил «Бананц»


Матчем «Бананц»-«Алашкерт» стартовал 3 тур первенства  Армении в высшей  лиге.

Как  передает Арменпресс, действующий  чемпиону РА «Алашкерту» удалось открыть счет на 8 минуте. Автором гола стал Артак Едигарян. Во втором тайме «Алашкерт» забил второй  мяч. Отличился Урош Неданович.

«Бананц» сумел избежать поражения. Голы  Гукаса Погосяна и Матвея Гуйганова помогли уравнять счет  - 2։2.

19 августа встретятся «Гандзасар-Капан» и «Ширак», а 20 августа – «Арарат» и «Пюник».



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