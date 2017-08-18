Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии

Каталонская полиция сообщила в Twitter о задержании четвертого подозреваемого в связи с терактами 17 августа в Барселоне и Камбрильсе, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Четвертый человек был задержан в связи с событиями последних часов в Камбрильсе и Барселоне", - говорится в коротком сообщении каталонской полиции.

Ранее сообщалось, исполнители терактов были членами террористической ячейки из 12 человек.

По последним данным, пятеро из них были ликвидированы при попытке совершить теракт в Камбрильсе, четверо в настоящий момент задержаны, еще трое находятся на свободе.





