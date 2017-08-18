Число жертв наводнений на востоке Индии возросло до 119

Число жертв наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны возросло до 119. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Telangana Today со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 41 жертве в регионе.

По данным издания, более 400 тысяч человек в регионе были эвакуированы, тысячи домов и зданий разрушены. Местные власти организовали более 1000 укрытий для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. На севере Индии от наводнений за последние несколько дней погибли более 100 человек, в Непале жертвами непогоды стали 111 человек. В Бангладеш погибли 57 человек.