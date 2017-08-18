В следующем месяце президент Турции Эрдоган посетит Баку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Спутник».

Визит Эрдогана в Баку намечен на 10-11-е сентября.

Кроме визита в Азербайджан, президент Турции Эрдоган посетит Иорданию, Казахстан, а также Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН.